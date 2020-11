VIDEO – Verona-Sassuolo 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 199299390

Verona-Sassuolo, match dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IN TESTA PER QUALCHE ORA – Verona-Sassuolo 0-2 nell’ottava giornata di Serie A. Il Sassuolo ormai non può più essere una sorpresa, e migliora ancora i suoi grandi numeri di questo avvio di stagione. Verona subito vicino al vantaggio, con un gran sinistro dal limite di Ivan Ilic al 5′ finito sul palo. L’Hellas prende pure una traversa, con un cross di Federico Dimarco diventato tiro sorprendendo Andrea Consigli, poi invece bravissimo su Pawel Dawidowicz a seguito di una punizione. La prima chance del Sassuolo è con un prodigio di Domenico Berardi, che dopo averne saltati tre serve Giacomo Raspadori al centro: il suo tiro è altissimo. Al 42′ però è Jérémie Boga a portare avanti i neroverdi, con un destro a giro che lascia immobile Marco Silvestri. A un quarto d’ora dalla fine il Verona lascia Berardi libero di avanzare centralmente fino al limite, sinistro potentissimo e il raddoppio è cosa fatta. Poi c’è solo il tempo per un altro palo, stavolta di Miguel Veloso su punizione, e una traversa di Destiny Udogie di testa sull’ultima azione. Sassuolo primo per qualche ora, poi il successo del Milan riporta i neroverdi al secondo posto. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.