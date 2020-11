VIDEO – Udinese-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Luca Gotti Udinese

Udinese-Genoa, posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



IL RISCATTO – Udinese-Genoa 1-0 nel posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A. La sfida della paura, fra due squadre in una situazione pesante di classifica, se la aggiudica l’Udinese che scavalca così il Genoa. Al 34′ Roberto Pereyra serve il connazionale Rodrigo de Paul, che dai sedici metri con il destro piazza alle spalle di Mattia Perin. Resterà l’unico gol della partita, nonostante di occasioni ce ne siano altre. L’autore dell’1-0 sfiora anche la doppietta, con una punizione più o meno da posizione identica che stavolta va sulla traversa. In pieno recupero mischia in area e su tiro a botta sicura di Mattia Bani salva Juan Musso con un prodigio. Parata sensazionale dell’argentino, che però dieci secondi dopo subisce sotto le gambe il pareggio di Gianluca Scamacca, su sponda proprio di Bani. Il centravanti è però in fuorigioco, e il VAR annulla. Sull’ultima azione Perin falcia fuori area Jens Stryger Larsen: espulso, in porta va Edoardo Goldaniga ma ci resta solo dieci secondi. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.