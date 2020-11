VIDEO – Roma-Parma 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Parma, match dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ANCORA BENE – Roma-Parma 3-0 nell’ottava giornata di Serie A. Ancora un tris per la Roma, che prosegue il suo inizio di stagione senza sconfitte sul campo (l’unica a tavolino contro il Verona). Uno splendido assist di Leonardo Spinazzola manda in porta Borja Mayoral, che col sinistro mette in rete il suo primo gol in Serie A. Lo spagnolo sostituisce così al meglio Edin Dzeko, ancora positivo al Coronavirus. Quattro minuti dopo è meraviglioso il raddoppio di Henrikh Mkhitaryan, un fantastico destro dai trenta metri al volo sotto la traversa. La Roma chiude i conti già prima dell’intervallo, perché al 40′ Mkhitaryan fa doppietta da due passi su cross di Rick Karsdorp. Cinque gol in due partite per l’armeno, che aveva realizzato una tripletta al Genoa prima della sosta. La ripresa è quindi di pura accademia, con Luigi Sepe che sventa il tentativo di tripletta di Mkhitaryan e un gol a Spinazzola, al quale manda un destro sulla traversa. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.