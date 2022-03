VIDEO – Venezia-Sassuolo 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Sassuolo, match della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



DI RIGORE – Venezia-Sassuolo 1-4 nella ventottesima giornata di Serie A. Altro colpo del Sassuolo, una delle squadre più in forma del momento. Un minuto e mezzo e il Venezia si fa male da solo, con uno svarione di Michael Svoboda che innesca Giacomo Raspadori, bravo appena entra in area ad attendere il momento giusto per battere a rete. Poi arrivano i rigori, ben quattro: il primo è per un fallo di mano di Mattia Aramu su cross dalla sinistra, lo dà il VAR. Sergio Romero intuisce il tiro di Domenico Berardi ma non basta, 0-2 al 17′. Romero il danno su Berardi lo fa poco dopo, franandogli addosso col pallone destinato sul fondo. Il Sassuolo cambia il rigorista ma non l’esito, perché la battuta centrale di Gianluca Scamacca vale lo 0-3 quando si è soltanto al 29′. Cinque minuti e il Venezia ha un sussulto, con cross di Ales Mateju e colpo di testa vincente di Thomas Henry. Ma il disastro è Svoboda, che dopo aver regalato un gol regala anche un rigore per fallo su Raspadori. Si riprende il pallone Berardi, come prima Romero intuisce ma non può evitare la doppietta, partita chiusa al 71′. C’è un quarto rigore, stavolta per il Venezia: fallo di Kaan Ayhan su David Okereke, lo dà il VAR dopo che Luca Pairetto aveva fatto proseguire fra le proteste (espulso Paolo Zanetti nella circostanza). Aramu però completa il suo pomeriggio da incubo, facendoselo parare da Andrea Consigli.

Video con gli highlights di Venezia-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.