Bertolini: «Campionato tiratissimo. Napoli-Milan non determina»

Intervenuta in qualità di opinionista a 90esimo Minuto, la CT della Nazionale Italiana femminile Milena Bertolini ha parlato della lotta scudetto tra l’Inter, Milan e Napoli, anche alla luce dello scontro diretto di questa sera fra le ultime due.

CAMPIONATO APERTO – Milena Bertolini ha approfittato di Napoli-Milan di questa sera per analizzare anche la lotta scudetto, nella quale anche l’Inter è chiaramente coinvolta: «Il campionato è tiratissimo e per questo gli scontri diretti sono importanti. Questa sera chi vincerà non determinerà, ma crescerà in consapevolezza».