VIDEO – Torino-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Bologna, match della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



TRIS SETTIMANALE – Torino-Bologna 1-0 nella diciannovesima giornata di Serie A. Terza vittoria consecutiva per il Torino, che batte anche il Bologna dopo i successi con Roma e Genoa nell’ultima settimana. All’11 bel movimento di Andrea Belotti sulla destra in area di rigore, assist al centro e mancino vincente di Alex Berenguer, già in gol giovedì sera in Coppa Italia. Sempre nel primo tempo colpisce il palo Simone Verdi, poi sostituito con polemica verso Walter Mazzarri. Nella ripresa sale d’intensità il Bologna, che va più volte vicino al gol. Rodrigo Palacio al 52′ prende il palo, ma subito dopo incredibilmente si divora il pari a porta vuota toccando a lato. Nicolas Dominguez fa il suo esordio in Serie A all’80’ e si fa immediatamente notare in maniera positiva, con un bell’assist ancora per Palacio che di nuovo si mangia il gol non riuscendo a scavalcare Salvatore Sirigu. Gli errori del Trenza costano la sconfitta ai felsinei. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.