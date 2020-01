VIDEO – Fiorentina-SPAL 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-SPAL, match della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



VITTORIA CHE SBLOCCA – Fiorentina-SPAL 1-0 nella diciannovesima giornata di Serie A. Prima vittoria per Giuseppe Iachini alla guida della Fiorentina, in un vero e proprio scontro salvezza. I viola segnerebbero dopo sei minuti, con una deviazione sottomisura di Kevin-Prince Boateng su tiro-cross di Federico Chiesa, ma c’è un precedente fuorigioco di German Pezzella ad annullare tutto. La SPAL sfiora il vantaggio in maniera casuale, un cross di Alessandro Murgia si tramuta in un tiro e sorprende Bartlomiej Dragowski colpendo il palo, con Felipe Dal Bello che non riesce a ribadire in rete. Nella ripresa gli ospiti falliscono ancora la palla dello 0-1, con Mattia Valoti che solo davanti al portiere fa il cucchiaio e manda a lato. Così, all’83’, la Fiorentina punisce gli sprechi estensi e su corner da destra sbuca il colpo di testa di capitan Pezzella. Gol di clamorosa importanza quello dell’argentino, con Patrick Cutrone che poco dopo sfiora il raddoppio di tacco. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.