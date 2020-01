VIDEO – Sampdoria-Brescia 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Brescia, match della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



GOLEADA DI RIMONTA – Sampdoria-Brescia 5-1 nella diciannovesima giornata di Serie A. Festa del gol al Ferraris, dove la Sampdoria umilia il Brescia e allontana la zona retrocessione. In vantaggio però ci vanno gli ospiti, al 12′ su corner sponda di Ernesto Torregrossa e Jhon Chancellor di testa fa 0-1. Il gol a freddo però non ferma i blucerchiati, che al 34′ sfruttano un disimpegno errato di Ales Mateju per pareggiare, con Karol Linetty che raccoglie e di sinistro rimette in parità l’incontro. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo cross da destra e Jakub Jankto di piatto al volo completa già la rimonta prima dell’intervallo. Al 69′ calcio di rigore per fallo di mano di Massimiliano Mangraviti, trasforma Fabio Quagliarella che fa doppietta al 92′ con un bel pallonetto. In mezzo, al 77′, a referto anche Gianluca Caprari con un colpo di testa su cross da sinistra, dopo che si era fatto parare un suo precedente tiro da Jesse Joronen. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.