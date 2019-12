VIDEO – Tanti auguri Gianluca Pagliuca, le parate più belle dell’ex Inter

Gianluca Pagliuca compie oggi 53 anni. Vogliamo fargli i nostri auguri di buon compleanno rivivendo insieme alcune delle più belle parate dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana

Compleanno importante per i tifosi dell’Inter quello di oggi, compie infatti 53 anni Gianluca Pagliuca, uno dei portieri più forti e forse più amati abbiano mai indossato la maglia nerazzurra. Pagliuca arrivò all’Inter nell’estate del 1994 dalla Sampdoria, squadra di cui era stato protagonista nel ciclo d’oro del club blucerchiato vincendo uno scudetto, una Supercoppa Italiana, Tre Coppe Italia e una Coppa delle Coppe e fresco del secondo posto al Mondiale disputato da titolare negli Stati Uniti, concluso con la tremenda delusione per la Nazionale italiana di Arrigo Sacchi della finalissima persa ai calci di rigore contro il Brasile. Si trattò quindi di un grande colpo di mercato per l’Inter che cercava di riconquistare il suo posto tra le grandi d’Italia, e il portiere bolognese non tradì le attese disputando in maglia nerazzurra cinque stagioni di ottimo livello portando a casa però solo la Coppa Uefa del 1998, sollevata da capitano al Parco dei Principi di Parigi a causa dell’assenza dell’infortunato capitano titolare Giuseppe Bergomi, nella stagione in cui visse l’amarezza dello scudetto perso tra tante polemiche nel testa a testa contro la Juventus.

DOPO L’INTER – Nell’estate del 1999, dopo una stagione difficile per tutta l’Inter, l’arrivo di Marcello Lippi sulla panchina dell’Inter significò l’addio, tra tante polemiche in quanto il giocatore era ritenuto ancora di alto livello oltre che una bandiera, di Pagliuca che sarebbe andato a disputare ancora diverse ottime stagioni nella “sua” Bologna per poi chiudere la carriera con l’Ascoli. Come redazione di Inter-News.it facciamo gli auguri di buon compleanno a un grande ex nerazzurro proponendo le più belle parate della sua carriera.

fonte video: canale youtube Barbosa Futbol Videos