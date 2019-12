FOTO – Inter, un giocatore nel “Team Of The Week” di Fifa Ultimate Team

C’è un po’ di Inter nella squadra della settimana pubblicata da Fifa, il celebre videogioco e simulatore di calcio, nella modalità online di Ultimate Team. La scelta del calciatore nerazzurro in questione è stata dettata dalla sua prestazione maiuscola in occasione di Fiorentina-Inter nonostante il pareggio di Dusan Vlahovic nel finale.

TEAM OF THE WEEK – Anche l’Inter è presente nel “Team Of The Week”, ovvero la “squadra della settimana” di Fifa20, nella modalità online di “Ultimate Team”. Il canale Twitter dell’Ea Sports da poco ha reso noto la nuova squadra della settimana, dove all’interno troviamo anche il centrocampista nerazzurro Borja Valero, unico giocatore della Serie A insieme a Gervinho ed Hernàndez del Milan. Il centrocampista è stato scelto a seguito della sua prestazione (con gol) in Fiorentina-Inter (terminata con il punteggio di 1-1).