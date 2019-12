Fellini: “Inter fuori dalla Champions? Secondo i social nessun terremoto”

Ospite in studio per “Sky Sport” l’esperto social media manager Massimo Fellini ha analizzato l’umore dei tifosi dell’Inter sui social all’indomani dell’eliminazione in Champions League sottolineando il fatto che il grosso del tifo nerazzurro quest’anno preferisce puntare sul campionato

NESSUN TERREMOTO EMOTIVO – L’eliminazione in Champions League ad opera del Barcellona non sembra aver sconvolto più di tanto la maggioranza dei tifosi dell’Inter: «La famiglia del presidente Zhang ha in mente il Mondo, i tifosi qualcosa di più piccolo come lo scudetto. L’uscita dalla Champions secondo l’analisi social non ha provocato un terremoto emotivo come ci aspettavamo, solo il 20% dei tifosi ha dimostrato forte dispiacere. Il restante 80% ha messo nel mirino l’obiettivo scudetto, lo dimostra anche il volume delle ricerche dall’inizio dell’anno. Si nota anche una percentuale residuale di dubbio su Conte in chiave Champions, è un allenatore perfetto per vincere il campionato e consolidarsi nella propria lega, ma c’è qualche dubbio sulla capacità gestionale di una squadra che vuole conquistare il Mondo».