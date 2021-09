VIDEO – Spezia-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Milan, anticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



LA SCELTA CHE VALE – Spezia-Milan 1-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Al Milan bastano pochi guizzi per vincere una partita complicata. Nel primo tempo i rossoneri non tirano mai in porta, mentre lo Spezia si divora un contropiede tre contro due. Così, al 48′, su cross di Pierre Kalulu di testa Daniel Maldini piega le mani a Jeroen Zoet. Primo gol in carriera del figlio d’arte, con papà Paolo in tribuna, premiata la scelta di Stefano Pioli di metterlo titolare. Giulio Maggiore fallisce l’1-1 mandando alto da due passi, mentre Rafael Leao prende il palo con un destro a giro. La forte pressione dello Spezia porta al pari a dieci minuti dal termine, con un sinistro di Daniele Verde deviato da Sandro Tonali. Non è però detta l’ultima parola, perché all’86’ Alexis Saelemaekers vince un paio di rimpalli fortuiti in area e tocca arretrato per Brahim Diaz, che si gira e col destro firma l’1-2 da tre punti. Terzo gol in sei giornate per lo spagnolo, che era subentrato nella ripresa.

Video con gli highlights di Spezia-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.