Dimarco: «Vorrei solo dire grazie ai tifosi e ai compagni per il supporto!»

Dimarco, dopo l’errore dal dischetto contro l’Atalanta, ha dedicato un pensiero ai tifosi e ai compagni che gli sono stati vicini. Questo il suo messaggio sul proprio account Instagram.

AVANTI – Solo chi ha il coraggio di tirare un rigore può sbagliarlo. Frase forse fin troppo abusata, ma che rimane vera. Come nel caso di Federico Dimarco. Sul punteggio di 2-2, il giovane laterale si è preso la responsabilità di calciare il rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti all’Inter, ma la traversa si è messa di mezzo rovinando una serata perfetta. Su Instagram, Dimarco ha commentato: “Stasera vorrei solo dire grazie ancora una volta ai tifosi e ai miei compagni per il supporto. Forza Inter!”. Il sostegno non è mai mancato nei suoi confronti, soprattutto per l’umiltà e la maturità con cui ha affrontato l’errore (vedi dichiarazioni). Di seguito il post dal suo account ufficiale.

Fonte: Instagram – Federico Dimarco