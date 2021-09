Gasperini: «Atalanta, Dimarco ci ha messi in difficoltà. Punto da accettare»

Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo il 2-2 contro l’Inter. Il tecnico bergamasco elogia la qualità della partita e, nonostante il rigore sbagliato, l’ingresso di Dimarco.

BENE IN TUTTO – Gian Piero Gasperini analizza il pareggio di Inter-Atalanta: «Potevano essere zero, potevano essere tre e alla fine dobbiamo accettare il punto. La cosa migliore è che è stata una grande partita, le due squadre hanno offerto un grande spettacolo e finalmente con del pubblico allo stadio. Gli episodi finali? Ci sono stati dei momenti alterni della partita. Loro sono partiti fortissimo facendo gol, noi ci abbiamo messo un po’ ma poi abbiamo macinato. Abbiamo rimontato meritatamente, poi siamo partiti benissimo nella ripresa e loro coi cambi hanno cambiato le situazioni, col pareggio e il rigore mancato. Nel finale ci sono state due-tre occasioni grosse: una bella partita. Abbiamo dato tutto, finito non dico con fatica ma bene. La Champions League? Non si può pensare ad altre partite in un momento del genere. Ci ha messi in difficoltà Federico Dimarco, con due discese da difensore terzo di sinistra: lì dovevamo chiudere prima».