VIDEO – Sassuolo-Parma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Filip Djuricic Sassuolo

Sassuolo-Parma, match della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



GIOCANO A TENNIS – Sassuolo-Parma 1-1 nella diciottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo rischia la terza sconfitta in sette giorni, ma la evita all’ultimo istante. Parma pieno di assenze, tanto che deve debuttare Daan Dierckx: è il primo 2003 a esordire nel massimo campionato. Segna Francesco Caputo, ma è in leggero fuorigioco al momento dell’assist. Buono invece il gol di Juraj Kucka, che al 37′ su cross da sinistra si inserisce e colpisce di testa, nonostante abbia un turbante per un colpo subito. I gialloblù sembrano reggere e portare a casa tre punti fondamentali, nonostante la grande emergenza. A un minuto e mezzo dalla fine recupero, però, rovina tutto Maxime Busi che sgambetta Gian Marco Ferrari che poco avrebbe potuto fare col pallone tra i piedi. È rigore inevitabile, si incarica della battuta Filip Djuricic che trasforma al 95′. Punto che serve molto di più ai neroverdi per rilanciarsi. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.