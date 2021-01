Hakimi dopo Inter-Juventus: «Questa è la mia squadra!»

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi è ebbro di gioia al fischio finale di Inter-Juventus. Ecco il suo messaggio per celebrare la vittoria nerazzurra.

EMPATIA – Achraf Hakimi sprizza gioia da tutti i pori dopo Inter-Juventus. Una vittoria che esalta il numero 2, che nel finale avrebbe potuto trovare il gol del 3-0. Ecco il suo messaggio dopo il big match di stasera: “Che partita! Questa è la mia squadra!”.

Que partido! Este es mi equipo!➕3️⃣. Seguimos 🔵⚫️.

What a game! This is my team!➕3️⃣. Keep Going 🔵⚫️. pic.twitter.com/wYI8oh5BRJ

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) January 17, 2021