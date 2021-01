VIDEO – Crotone-Benevento 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Giovanni Stroppa Crotone

Crotone-Benevento, match della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



VITTORIA TRAVOLGENTE – Crotone-Benevento 4-1 nella diciottesima giornata di Serie A. Si riscatta il Crotone, che trova un altro poker in casa e va a -2 dalla zona salvezza. Benevento tramortito con armi proprie, perché dopo cinque minuti su cross di Pedro Pereira il colpo di testa di Kamil Glik vale un goffo autogol. Contropiede perfetto al 29′, con ancora Glik che per anticipare Milos Vulic serve un involontario assist per il destro vincente di Simy. Il Benevento ha tante occasioni, ma è una giornata stortissima per i sanniti: Alex Cordaz fa un miracolo a mano aperta su sforbiciata di Perparim Hetemaj, negandogli il 2-1. E al 54′ fa doppietta Simy, allungandosi col destro su cross di Emmanuel Rivière. Il nigeriano, in giornata di grazia, serve Vulic che salta un avversario e con un destro dal limite a giro piazza il 4-0 al 65′. Ininfluente il punto della bandiera di Iago Falque, con un sinistro deviato all’82’: è il suo primo gol in giallorosso. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.