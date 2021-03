VIDEO – Sampdoria-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Torino, match della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ORMAI IN SALVO – Sampdoria-Torino 1-0 nella ventottesima giornata di Serie A. La Sampdoria trova la vittoria che vuol dire, salvo combinazioni di risultati improbabili, salvezza. È Antonio Candreva a dare i tre punti ai blucerchiati: al 25’ l’ex Inter riceve un gran tocco di prima di Manolo Gabbiadini, dopo che Tommaso Augello era andato via a Lyanco, e col destro incrocia il gol partita. Il numero 87 aveva già segnato (con assist) nel 2-2 dell’andata in casa del Torino. In quel Torino-Sampdoria l’altro marcatore ligure era Fabio Quagliarella, qui solo vicino al bersaglio con un destro potente finito sul palo. I granata, chiamati a un’altra rimonta, stavolta non pungono: zero i tiri in porta in tutta la partita. Così la Sampdoria gestisce il risultato nella ripresa e porta a casa il successo della tranquillità. Per il Torino rimane il quartultimo posto, dato che le ultime tre hanno a loro volta tutte perso (ma quelle sopra scappano a +6). Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.