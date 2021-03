Bennacer avvisa l’Inter: «Milan secondo, non sesto! Vogliamo lo scudetto»

Bennacer – centrocampista del Milan -, intervistato da “Sky Sport” al termine di Fiorentina-Milan, torna a pensare allo scudetto, e non si nasconde, in virtù dell’attuale -6 dall’Inter capolista

OBIETTIVO PRIMO POSTO – Anche Ismael Bennacer segue la “traccia” scudetto del tecnico Stefano Pioli (vedi dichiarazioni) dopo la vittoria del Milan a Firenze: «Ci crediamo, è normale. Non siamo sesti, siamo secondi! Quindi è ormale che dobbiamo crederci quando abbiamo una squadra così. Vogliamo vincere. Noi facciamo tutto per arrivare primi, quindi stiamo lavorando per quello». Queste le parole di Bennacer, che tornare a fare proclami tricolori per avvertire l’Inter attualmente in vetta in Serie A (vedi classifica).