VIDEO – Roma-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Bologna, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



BASTA UN RIGORE – Roma-Bologna 1-0 nella sedicesima giornata di Serie A. Un gol in avvio è decisivo per dare alla Roma i tre punti. Lo porta un rigore molto contestato, per contatto (cercato) tra Paulo Dybala e Jhon Lucumì. Della battuta si incarica Lorenzo Pellegrini, palla da una parte e portiere dall’altra per l’1-0 al 6′. Sempre Dybala, in chiusura di primo tempo, ha due occasioni e sulla seconda con un sinistro a spiovere sfiora il raddoppio. Su un orrore di Adama Soumaoro liberato Nicolò Zaniolo, si salva Lukasz Skorupski nell’area piccola. Il Bologna non crea molto per un’ora, a sua volta ha una richiesta di rigore stavolta ignorata da parte dell’arbitro (dà simulazione fra le proteste di Thiago Motta). Col passare dei minuti i felsinei aumentano la pressione, sfiorando il pareggio al 96′. Dopo un corner guadagnato su chiusura decisiva il colpo di testa di Lucumì sarebbe vincente, ma Tammy Abraham si sostituisce a Rui Patricio e respinge sulla linea.

Video con gli highlights di Roma-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.