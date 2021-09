VIDEO – Per Perisic niente gol in Croazia-Slovenia, ma arriva un grande assist!

Perisic non è riuscito a trovare la via del gol stasera in Croazia-Slovenia, ma è risultato lo stesso determinante. L’esterno dell’Inter ha fornito l’assist per il secondo dei tre gol della sua nazionale.

GRAN GIOCATA – Ivan Perisic protagonista di Croazia-Slovenia 3-0 di stasera anche senza segnare. L’esterno dell’Inter ha fornito l’assist per il momentaneo 2-0 di Mario Pasalic. Al 66′ ha superato un avversario con una doppia finta, mettendo poi un facile pallone in mezzo per il tap-in del giocatore dell’Atalanta nell’area piccola. Perisic, come nelle partite contro Russia e Slovacchia, era il capitano per via dell’assenza di Luka Modric. Di seguito il video con gli highlights di Croazia-Slovenia tratto dall’account YouTube “Football highlights”.