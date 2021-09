UEFA in aiuto anche dei tifosi dell’Inter: abolito il divieto di trasferta

L’UEFA abolisce il divieto di trasferta per le sue competizioni. Questo significa, fra le altre cose, che i tifosi dell’Inter potranno andare a vedere le partite di Champions League in casa di Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff nel girone (vedi calendario).

IL CAMBIO – “Considerando le regole diverse in vigore nelle federazioni UEFA, è stato deciso di non applicare più l’MHHRRS, ma di lasciare alle autorità competenti qualsiasi decisione relativa agli spettatori. Pertanto, la sezione del Protocollo UEFA Return to Play relativa all’ammissione degli spettatori è stata emendata di conseguenza.

Inoltre, in linea con gli adeguamenti del protocollo, lo scambio di biglietti per i tifosi delle squadre ospiti non è più vietato. Verranno dunque reintrodotte le procedure standard: ovvero, il 5% della capienza totale consentita allo stadio sarà riservata ai tifosi della squadra ospite, salvo decisioni contrarie delle autorità competenti in questo ambito”.

Fonte: UEFA