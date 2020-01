VIDEO – Parma-Udinese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Udinese, match della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



COMBINAZIONE SVEDESE – Parma-Udinese 2-0 nella ventunesima giornata di Serie A. Il Parma torna a vincere e tiene il passo del Milan, agganciando il Cagliari al sesto posto. Riccardo Gagliolo, già a segno all’andata, sblocca la situazione al 19′ con un gran tiro al volo di sinistro, dopo una botta di Dejan Kulusevski deviata. È proprio il classe 2000, dopo un mese di appannamento, a raddoppiare un quarto d’ora dopo, con un destro rasoterra mal calcolato da Juan Musso. L’Udinese si scuote soltanto dopo il 2-0, Kevin Lasagna prima dell’intervallo colpisce la traversa con un sinistro potentissimo. Ripresa più tranquilla, anche se Luigi Sepe deve fare un miracolo su punizione di Rodrigo de Paul deviata da Kulusevski. Un erroraccio di Simone Iacoponi manda in porta Rolando Mandragora, ma il centrocampista nell’uno contro uno col portiere angola troppo e spedisce fuori. Errore che di fatto condanna i friulani alla sconfitta, perché di tempo per provare a recuperare non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.