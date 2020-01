Mirabelli: “Eriksen gran colpo Inter! Conte può rompere il giocattolo. Giroud…”

Mirabelli – ex Responsabile degli Osservatori dell’Inter ed ex Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica del Milan -, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, dice la sua sulle strategie di mercato nerazzurre che stanno per portare Eriksen (e forse Giroud) a Milano. Tiratina di orecchie per Conte

MERCATO PROMOSSO – Approva un colpo e ne “consiglia” un altro, ma Massimiliano Mirabelli non fa mancare una piccola critica: «Christian Eriksen è un ottimo giocatore. Se l’Inter l’ha preso ha fatto un grande acquisto che difficilmente si riesce a fare anche a gennaio. L’Inter si è mossa abbastanza bene a gennaio, quando il mercato è sempre difficile. A gennaio non sono mai arrivati così tanti giocatori come quest’anno in Italia. L’Inter finora ha tenuta accesa la fiammellina in questo campionato perché sta competendo insieme alla Lazio contro la Juventus. Antonio Conte ha portato entusiasmo, ma deve portare anche un po’ di equilibrio perché se no il giocattolo si può rompere. Chi prendere tra Olivier Giroud e Fernando Llorente in attacco? Giroud è un attaccante che ha fatto sempre bene, forse per quello che è l’organico dell’Inter può essere la pedina giusta». Questo il pensiero di Mirabelli sulle mosse dell’Inter sul mercato di riparazione.