VIDEO – Parma-Torino 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fabio Liverani Parma

Parma-Torino, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



IL RILANCIO – Parma-Torino 0-3 nella quindicesima giornata di Serie A. Per la prima volta in questo campionato il Torino abbandona la zona retrocessione, vincendo dopo due mesi. Otto minuti e Andrea Belotti nello spazio fa completare la corsa da centometrista di Wilfried Singo, che lascia sul posto la difesa del Parma e davanti a Luigi Sepe non sbaglia. I gialloblù, peggior attacco di questa Serie A, sono privi del loro miglior marcatore Gervinho e partono male. Proseguono peggio: in contropiede Simone Verdi incrocia col destro e manda a lato di poco, era solissimo. All’88’ corner dalla destra e colpo di testa di Armando Izzo che raddoppia. Per il difensore napoletano, già a segno il 23 dicembre, è un ulteriore riscatto dopo tante esclusioni a inizio stagione. Nel quinto minuto di recupero secondo assist per Belotti, che smarca sulla destra Amer Gojak per il primo gol in campionato del bosniaco. E Fabio Liverani è a forte rischio esonero. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.