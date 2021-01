VIDEO – Spezia-Verona 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Mattia Zaccagni Atalanta-Verona

Spezia-Verona, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Picco di La Spezia.



EUROGOL – Spezia-Verona 0-1 nella quindicesima giornata di Serie A. È solo il primo turno del 2021, ma c’è già un forte candidato per il gol dell’anno: quello che fa tornare a vincere il Verona. Lo Spezia, che negli ultimi giorni ha perso Gennaro Acampora, Simone Bastoni e Matteo Ricci (tutti positivi), ha la prima chance ma M’Bala Nzola si invola in area su errore di Pawel Dawidowicz e prende solo l’esterno della rete. Il rientrante Nikola Kalinic ha la palla dello 0-1, su grande assist di Antonin Barak, ma lo ferma Ivan Provedel. Sugli sviluppi di una rimessa battuta rapidamente dal Verona Marco Davide Faraoni va via a Julian Chabot che lo butta giù da già ammonito: Spezia in dieci al 69′. E sei minuti dopo arriva il capolavoro: proprio Faraoni crossa, Mattia Zaccagni controlla e con una fantastica rovesciata rompe l’equilibrio. Per lo Spezia sono otto le partite senza vittorie e torna in zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.