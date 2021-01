VIDEO – Fiorentina-Bologna 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Cesare Prandelli Fiorentina

Fiorentina-Bologna, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SUCCEDE POCO E NIENTE – Fiorentina-Bologna 0-0 nella quindicesima giornata di Serie A. La Fiorentina chiude con un desolante zero alla voce tiri in porta e non dà continuità alla vittoria con la Juventus del 22 dicembre. Il gol lo sfiora Franck Ribéry in avvio, con un tiro-cross deviato da Lorenzo De Silvestri che va sul palo. Il Bologna si divora il vantaggio con Rodrigo Palacio, a secco da tempo: su lancio lungo l’argentino sfrutta un liscio del connazionale German Pezzella, si presenta solo in area dalla destra ma calcia addosso a Bartlomiej Dragowski. Nella ripresa solo vicino alla porta Borja Valero, con un destro dal limite che termina a lato al 58′. Nel recupero ci provano ancora i viola, sugli sviluppi di un corner, ma Gaetano Castrovilli manda largo. E la partita finisce inevitabilmente 0-0, con Cesare Prandelli che rinvia ancora la prima vittoria al Franchi dal suo ritorno. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.