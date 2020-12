VIDEO – Palacio di tacco regala all’Inter la vittoria nel derby all’86’

Rodrigo Palacio Inter-Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 dicembre 2013. Nel derby contro il Milan prima di Natale Palacio trova il bellissimo gol della vittoria a quattro minuti dalla fine.

DI TACCO – Nella stagione 2013/14 Rodrigo Palacio veste i panni di Babbo Natale per l’Inter e i suoi tifosi. El Trenza è infatti l’uomo che decide il derby col Milan del 22 dicembre 2013, e lo fa nel migliore dei modi. Dopo una partita piuttosto blanda, infatti, l’argentino trova il gol della vittoria in un modo geniale, che fa esplodere i tifosi nerazzurri sugli spalti. E la rete arriva dopo una manovra piuttosto avvolgente dell’Inter. Yuto Nagatomo (capitano nell’occasione) parte dalla sinistra accentrandosi e cambiando versante per Jonathan. Il brasiliano valuta se crossare o meno, e poi serve in verticale Fredy Guarin sull’ingresso in area. Il colombiano lascia scorrere un attimo poi, senza pensarci, scarica rasoterra a centro area. Proprio dove si trova Palacio, che beffa tutti con un magistrale colpo di tacco. L’Inter vince così il derby pre-natalizio, tornando alla vittoria dopo quattro turni. Rivediamo il gol del numero 8 argentino nel video YouTube dell’Inter: