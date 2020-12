Capuano: “Inter, a che serve Gomez? Se vanno via in quattro dentro due”

Giovanni Capuano

Capuano parla dell’Inter e di come i nerazzurri potranno muoversi nel mercato di gennaio, ormai vicino. Il giornalista, ospite di “Monday Night” su Sportitalia, vede quattro giocatori vicini all’addio e non ritiene che Gomez servirebbe a qualcosa.

CAMBIAMENTI – Giovanni Capuano valuta come potrà cambiare la Serie A a gennaio: «La corsa scudetto riguarda Inter, Juventus e forse Napoli, che ha lasciato punti per strada. Sull’Inter io penso che ci siano giocatori che palesemente non servano ad Antonio Conte. Abbiamo passato mesi a dire se abbia ragione Conte o se hanno ragione Christian Eriksen, Radja Nainggolan, Matias Vecino e Andrea Pinamonti, per intenderci faccio qualche nome. Se Giuseppe Marotta riuscisse in qualche modo a mandare via questi allora si può pensare che gli arrivino un paio di giocatori funzionali. Io leggo Alejandro Gomez: a cosa serve il Papu all’Inter? A niente».