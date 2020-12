Graziani: “L’Inter non convince, ma è la favorita!...

Graziani: “L’Inter non convince, ma è la favorita! La panchina…”

Francesco Graziani

Graziani ha parlato nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1 dell’Inter, dopo la vittoria contro lo Spezia. Per l’ex attaccante e allenatore i nerazzurri sono i favoriti per vincere questa Serie A.

AL VERTICE – Francesco Graziani vede lati positivi nell’Inter: «Vince ma non convince, almeno nelle ultime due prestazioni. Però è una squadra che è da sei giornate di fila che vince: siamo alla tredicesima giornata, ma se oggi dovessi dire la mia favorita per vincere lo scudetto dico l’Inter. È forte, ha una panchina altrettanto forte e poi non gioca le coppe europee. Questo è un grande vantaggio che può avere questa squadra».