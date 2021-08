VIDEO – Napoli-Venezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Venezia, match della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



OK DOPO UN’ORA – Napoli-Venezia 2-0 nella prima giornata di Serie A. Per un’ora e più sembra una serata stregata per il Napoli, poi vince lo stesso. Alla fine Luciano Spalletti non stecca l’esordio ufficiale, contro il Venezia neopromosso. Questo nonostante al 23′, sugli sviluppi di un angolo, Victor Osimhen dia una manata a Daan Heymans prendendosi il rosso diretto. Prima dell’intervallo si fa male Piotr Zielinski, che esce per infortunio: il Venezia regge e pure bene. Poi però inizia a colpire il pallone di mano in area, come fa Mattia Caldara al 55′ su cross di Mario Rui. Lorenzo Insigne sbaglia però la battuta, palla alta e si resta 0-0. Al 62′ però, quando è Pietro Ceccaroni a toccare col braccio, Insigne si redime e sblocca il risultato. Gol liberatorio, vista tutta la situazione legata al contratto. Un destro secco di Elif Elmas, subentrato proprio a Zielinski, chiude i conti al 72′. Per il Napoli esordio con tre punti, e non era scontato visto quanto accaduto per un’ora. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Venezia dal canale ufficiale YouTube di DAZN.