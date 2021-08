Serie A, è la settimana del via! Il calendario del girone d’andata: apre l’Inter

Inizia la settimana in cui prende il via la Serie A 2021-2022. Sabato alle ore 18.30 fischio d’inizio per il nuovo campionato, con l’Inter campione in carica impegnata in una delle due partite inaugurali. Ecco il calendario di tutto il girone d’andata (date e orari ufficiali fino alla seconda giornata).



CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE DI ANDATA

SERIE A – PRIMA GIORNATA



Hellas Verona-Sassuolo sabato 21 agosto ore 18.30

Inter-Genoa sabato 21 agosto ore 18.30

Empoli-Lazio sabato 21 agosto ore 20.45

Torino-Atalanta sabato 21 agosto ore 20.45

Bologna-Salernitana domenica 22 agosto 18.30

Udinese-Juventus domenica 22 agosto ore 18.30

Napoli-Venezia domenica 22 agosto ore 20.45

Roma-Fiorentina domenica 22 agosto ore 20.45

Cagliari-Spezia lunedì 23 agosto ore 18.30

Sampdoria-Milan lunedì 23 agosto ore 20.45

SERIE A – SECONDA GIORNATA

Udinese-Venezia venerdì 27 agosto ore 18.30

Hellas Verona-Inter venerdì 27 agosto ore 20.45

Atalanta-Bologna sabato 28 agosto ore 18.30

Lazio-Spezia sabato 28 agosto ore 18.30

Fiorentina-Torino sabato 28 agosto ore 20.45

Juventus-Empoli sabato 28 agosto ore 20.45

Genoa-Napoli domenica 29 agosto ore 18.30

Sassuolo-Sampdoria domenica 29 agosto ore 18.30

Milan-Cagliari domenica 29 agosto ore 20.45

Salernitana-Roma domenica 29 agosto ore 20.45

TERZA GIORNATA (domenica 12 settembre 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

QUARTA GIORNATA (domenica 19 settembre 2021)

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

QUINTA GIORNATA (mercoledì 22 settembre 2021)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Hellas Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

SESTA GIORNATA (domenica 26 settembre 2021)

Empoli-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

SETTIMA GIORNATA (domenica 3 ottobre 2021)

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

OTTAVA GIORNATA (domenica 17 ottobre 2021)

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Hellas Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

NONA GIORNATA (domenica 24 ottobre 2021)

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Hellas Verona-Lazio

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

DECIMA GIORNATA (mercoledì 27 ottobre 2021)

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Hellas Verona

Venezia-Salernitana

UNDICESIMA GIORNATA (domenica 31 ottobre 2021)

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Hellas Verona-Juventus

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

DODICESIMA GIORNATA (domenica 7 novembre 2021)

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Hellas Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

TREDICESIMA GIORNATA (domenica 21 novembre 2021)

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Hellas Verona-Empoli

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

QUATTORDICESIMA GIORNATA (domenica 28 novembre 2021)

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Hellas Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

QUINDICESIMA GIORNATA (mercoledì 1 dicembre 2021)

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

SEDICESIMA GIORNATA (domenica 5 dicembre 2021)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Hellas Verona

DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 12 dicembre 2021)

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 19 dicembre 2021)

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Hellas Verona

DICIANNOVESIMA GIORNATA (mercoledì 22 dicembre 2021)

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Fiorentina

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio