VIDEO – Monza-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Sassuolo, match della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



PAREGGIO – Monza-Sassuolo 1-1 nella diciannovesima giornata di Serie A. Un punto che serve soprattutto al Sassuolo, che si trova a +5 sulla zona retrocessione dopo la vittoria di sabato del Verona sul Lecce. Ospiti in vantaggio al 13′, con angolo da sinistra che passa sul primo palo per la deviazione col destro di Gian Marco Ferrari. In chiusura di primo tempo Domenico Berardi serve Armand Laurienté, il cui tiro sbatte sulla traversa. Dopo quaranta minuti molto difficili il Monza risorge, con un bel tentativo di Carlos Augusto alto di poco. I brianzoli pareggiano all’ora di gioco con una perla: Gianluca Caprari raccoglie sul lato sinistro dell’area, guarda la porta e col destro infila a giro il palo lontano. Lo scatenato Laurienté prova a riportare di nuovo il Sassuolo avanti, ma manda sull’esterno della rete. Berardi, invece, al 73′ ha la palla buona ma gli capita sul destro e solo davanti alla porta spedisce a lato. Poco dopo nella stessa azione sprecano sia Christian Gytkjaer sia Dany Mota. Il Sassuolo potrebbe vincerla alla fine: ancora Berardi col destro, stavolta palo scheggiato.

Video con gli highlights di Monza-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Monza.