Peroni: «Skriniar si è sentito scaricato in estate! Inter, per ora è da tenere»

Peroni si concentra sull’affaire Skriniar, il quale ha detto no all’Inter sul rinnovo di contratto. A detta sua, il club non deve lasciarlo partire ora a gennaio

DIFFICILE SOSTITUIRLO − Ospite negli studi di Sportitalia, Giulio Peroni si esprime sulla vicenda Skriniar: «Se vogliamo metterla sul piano teorico meglio prendere dei soldi che perderlo a zero. Certo che questo ragazzo ha la fascia da capitano, una tifoseria che ne grida a gran voce la permanenza. Da capire quanto c’è da Skriniar la possibilità di andare in una squadra in cui prenderà tantissimi soldi ma al contempo il suo sentimento dopo che in estate stava per essere scaricato. È difficile per l’Inter rimpiazzare ora a gennaio un giocatore così forte e con la fascia sul braccio. La società nerazzurra – che è una grande società, visto ciò che sta gestendo da anni – sul caso Skriniar la gestione poteva avere uno sviluppo diverso. Per me conviene tenerlo perché non ha come sostituirlo».