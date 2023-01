Criscitiello: «Marotta ha i muscoli di un bambino, che farsa dei tifosi!»

Michele Criscitiello ha parlato nel proprio editoriale per Sportitalia della questione legata la rinnovo di Skriniar, attaccando Beppe Marotta.

BAMBINO – Michele Criscitiello ha attaccato Beppe Marotta nel proprio editoriale per Sportitalia: «All’Inter si stanno mangiando le mani. Su questo, però, pretendiamo e rivendichiamo le parole estive. Marotta l’ha fatta grossa. Anche se perdi Bremer, poi prendi Acerbi grazie a Inzaghi, non puoi non cedere Skriniar per 60 milioni di euro. Puoi non accettare il Psg solo ad una condizione: il giorno dopo il tuo no ai francesi hai la firma sul rinnovo del contratto. Invece Marotta ha voluto mostrare i muscoli ma se vai a zero con il contratto del calciatore che ha già l’accordo con Parigi, i tuoi muscoli sono quelli di un bambino di 5 anni. Marotta ha pensato troppo alla piazza e al sentimento popolare e poco alla sua azienda che di quei soldi ne aveva bisogno». La colpa secondo il giornalista, è tutta dell’amministratore delegato.

FARSA – Criscitiello non si è certo contenuto, rivolgendosi anche ai tifosi nerazzurri: «Non puoi neanche dire a Zhang dagli 9 milioni perché sai che in Italia quei soldi non li può dare nessuno anche perché poi hai la fila davanti alla porta. L’Inter ne esce più debole in campo ma anche come immagine. I tifosi hanno pregato a Monza e a San Siro implorando una firma. Una farsa senza precedenti. Fa bene il calciatore che rispetta la parola data al PSG e se l’Inter ha deciso di schiantarsi la colpa non è del solito “mercenario”. I dirigenti sbagliano e questa volta hanno sbagliato. Altre volte hanno fatto dei capolavori come il ritorno, a quelle condizioni, di Lukaku. Ah no, scusate. Anche quello non è stato proprio un colpo di classe…». Criscitiello ne ha per tutti, criticando anche il ritorno di Romelu Lukaku.