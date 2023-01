VIDEO – Spezia-Roma 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Roma, posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



L’UOMO ASSIST – Spezia-Roma 0-2 nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. Paulo Dybala non segna ma aiuta la Roma a vincere e agganciare l’Inter in attesa che giochi con l’Empoli. Lo Spezia perde in avvio Emil Holm per infortunio, sostituito da Salva Ferrer. Riesce comunque a reggere sino a un passo dall’intervallo, quando al 45′ Stephan El Shaarawy scambia con Paulo Dybala nel deserto della difesa ligure e l’argentino gli serve il pallone dello 0-1 solo da spingere in rete. Retroguardia dello Spezia inguardabile, al 49′ sbaglia un cambio gioco il nuovo acquisto (subentrato) Salvatore Esposito con la Roma che recupera con Dybala, assist per Tammy Abraham che salta con un tunnel Mattia Caldara e raddoppia. Splendida la giocata dell’inglese, seppur favorita dagli errori avversari. Al 58′ azione confusa, Bartlomiej Dragowski salva ancora su Abraham che sulla ribattuta non riesce a fare doppietta. I giallorossi gestiscono facilmente il finale.

Video con gli highlights di Spezia-Roma dal canale ufficiale YouTube della Roma.