VIDEO – Monza-Sampdoria 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Sampdoria, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



PAREGGIO AL 99′! – Monza-Sampdoria 2-2 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. La Sampdoria non abdica nella corsa salvezza ma deve ancora recriminare per gli ultimi istanti. La squadra di Dejan Stankovic pareggia in casa del Monza, interrompendo quantomeno una serie negativa di quattro sconfitte in campionato e una in Coppa Italia. Ma col rammarico per aver visto sfumare la vittoria nell’ultimo pallone. La partita sembra iniziare al meglio per i brianzoli, con un tiro di Gianluca Caprari di poco a lato. Cambia però al 12’, quando Sam Lammers lancia Manolo Gabbiadini che prende il tempo a Luca Caldirola e supera Michele Di Gregorio. La reazione brianzola porta al pari al 33’, con cross di Carlos Augusto e controllo di Andrea Petagna a girarsi su Bram Nuytinck per battere a rete. Al 58’ la Sampdoria ritrova il vantaggio: cross da sinistra, di testa Mehdi Léris chiama Di Gregorio al miracolo ma sulla ribattuta è pronto Gabbiadini a firmare la doppietta. Il Monza ci prova con Dany Mota vicino al 2-2. Sei minuti di recupero, ma l’arbitro fa proseguire e a 96:15 Petagna cade affrontato in area da Nicola Murru. È rigore (molto ingenuo ma un po’ generoso), fra vibranti proteste. Matteo Pessina è freddissimo, spiazza Emil Audero al 99’ per il 2-2.

Video con gli highlights di Monza-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.