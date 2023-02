Lautaro Martinez ha fame: El Toro rigenerato dal Mondiale in Qatar – CdS

Lautaro Martinez, con le ultime prestazioni, ha scongiurato il rischio “pancia piena” che poteva persistere con la vittoria del Mondiale in Qatar

RIGENERATO – Lautaro Martinez è tornato dal Qatar più consapevole dei propri mezzi e con tanta voglia di vincere ancora. Dopo la panchina con il Napoli, El Toro ha sempre giocato da titolare in questo nuovo anno, segnando 5 gol e arrivando a un totale complessivo di 12 reti realizzate in Serie A. Poi anche i gol al Parma in Coppa Italia e lo 0-3 in Supercoppa Italiana contro il Milan. Il titolo di Doha gli ha consentito un upgrade di personalità, mentre la fascia da capitano è servita a responsabilizzarlo. Ieri anche i complimenti social di Diego Milito. E tra poco, invece, ci sarà il rientro definitivo di Romelu Lukaku, il suo partner ideale.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania