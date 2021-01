VIDEO – Milan-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Rafael Leao Milan-Torino

Milan-Torino, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO RIGORE – Milan-Torino 2-0 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Il Milan riscatta la prima sconfitta in campionato e torna subito al successo. Poco da fare per il Torino, che veniva da quattro risultati utili. Match dall’inizio rossonero: al 25’ discesa centrale di Theo Hernandez e scarico su Brahim Diaz, che con un tunnel a Gleison Bremer serve l’assist a Rafael Leao per la facile conclusione del vantaggio. Poco dopo lo stesso Brahim Diaz entra in area da destra e cade a contrasto con Andrea Belotti: l’arbitro lascia proseguire. Poi, richiamato dal VAR, va a rivedere e dà l’undicesimo rigore al Milan, ritenendo che il tocco del centravanti granata (che prende prima l’avversario e poi la palla) sia più grave del fatto che lo spagnolo fosse già in caduta. Dal dischetto Franck Kessié spiazza Salvatore Sirigu, 2-0 al 36’. Torino pure sfortunato: l’ex Ricardo Rodriguez prende la traversa con una gran punizione prima dell’intervallo. A inizio ripresa rigore per gli ospiti, con fallo di Sandro Tonali su Simone Verdi, ma anche qui subentra il VAR. L’arbitro al monitor, Marco Guida, manda pure in questo caso Fabio Maresca a rivedere e quest’ultimo cambia decisione e dà fallo al contrario, definendolo dell’attaccante che calcia il piede del centrocampista. Nel resto della ripresa succede poco, con Zlatan Ibrahimovic che dopo oltre un mese e mezzo di infortunio gioca gli ultimi cinque minuti. Al 91’ si nota anche Gianluigi Donnarumma, grande intervento su tiro di Jacopo Segre deviato. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.