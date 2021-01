Padovan: “Conte appenda un cartello in spogliatoio. Inter, devi vincere”

Giancarlo Padovan

Padovan prova a lanciare l’Inter in vista della partita contro la Roma, in programma alle 12.30. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha parlato di come la squadra di Conte abbia quasi un obbligo morale a vincere sia all’Olimpico sia in Serie A.

DA TITOLO – Giancarlo Padovan è sorpreso per la classifica attuale: «Non mi sarei aspettato neanche il Milan in testa. Facciamo tutti dei pronostici e io li sbaglio quasi sempre, ma non avrei mai detto che il Milan sarebbe stato in testa e che, dopo la sconfitta con la Juventus, l’avrebbe ripresa con grande tranquillità. L’Inter deve vincere a Roma e deve vincere lo scudetto. Deve perché sì: ha la rosa più forte, non ha impegni internazionali, non ha le coppe ed è partita forte. Nonostante la sconfitta di mercoledì è lì, deve vincere e non può permettersi partite con la Sampdoria. Ha voglia Antonio Conte a dire che i giudizi non devono essere basati sul risultato, ma il risultato ha un suo fondamento. Se non trovi il gol qualche problema c’è: a me piacerà definitivamente, perché mi piace già molto Conte, quando appenderà nello spogliatoio un cartello con scritto “La sfortuna non esiste”. Esistono i tiri sbagliati, che vanno sul palo, o gli errori che fanno fare gol degli avversari».