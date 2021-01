VIDEO – Genoa-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Davide Ballardini Spezia-Genoa

Genoa-Bologna, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DI NUOVO IN PISTA – Genoa-Bologna 2-0 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. In appena quattro giornate Davide Ballardini ha già fatto lo stesso numero di punti del suo predecessore Rolando Maran, sette. La prima grande occasione è un bel sinistro di Riccardo Orsolini, ma Mattia Perin salva alzando sopra la traversa. A poco più di un minuto dal 45′ ottima fuga sulla destra di Eldor Shomurodov, già autore di un gol e un assist nelle precedenti due giornate, il suo cross basso trova Davide Zappacosta il cui tiro è respinto da Angelo da Costa ma ci pensa Miha Zajc a ribadire in rete. Inerzia della partita che diventa tutta di marca ligure, coi padroni di casa favoriti anche da un campo pessimo. Al 55′ pasticcia Jerdy Schouten, che si incarta su un dribbling al limite dell’area: Steeve-Mike Eboa Ebongue gli tocca il pallone e serve un assist a Mattia Destro, che si ritrova davanti al portiere e firma il più classico dei gol dell’ex. Nel finale Roberto Soriano ha la chance per riaprirla, ma manda altissimo da buona posizione. Per il Genoa è il successo che vale per uscire dalla zona retrocessione, Bologna senza vittorie dal 29 novembre. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.