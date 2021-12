VIDEO – Milan-Inter Women 0-3, Serie A Femminile: gol e highlights della partita

Terza vittoria di fila in Serie A Femminile per Inter Women, di gran lunga la principale: 0-3 nel derby in casa del Milan. Ecco il video con gli highlights dello splendido successo delle ragazze di Guarino.

TRIS PERFETTO – Milan-Inter 0-3 nella decima giornata di Serie A Femminile. Il ritorno in campionato per Inter Women è il migliore possibile, con uno splendido successo nel derby. Il Milan cade per la prima volta al 13′, quando su corner battuto tagliato sul secondo palo uno stacco imperioso di Kathellen Sousa supera Laura Giuliani. La numero 1 della Nazionale non può poi fare nulla nemmeno al 27′, quando uno splendido sinistro da venticinque metri di Ajara Njoya si insacca all’incrocio dei pali. Alla mezz’ora l’arbitro segnala un fallo di mano in area di Greta Adami a seguito di un corner, è calcio di rigore per l’Inter. Dal dischetto Ghoutia Karchouni fa lo scavetto centrale, 0-3 e partita chiusa in nemmeno un tempo (32′). Prima dell’intervallo Valentina Giacinti se ne va a Sousa, ma il suo destro finisce sulla traversa. Questo rende la ripresa molto più semplice per le ragazze nerazzurre, che gestiscono il triplo vantaggio e mantengono la porta inviolata.

Video con gli highlights di Milan-Inter dal canale YouTube ufficiale della società.