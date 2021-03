VIDEO – Lukaku, il gran gol in Repubblica Ceca-Belgio 1-1: che dribbling!

Lukaku stasera ha fatto gol in Repubblica Ceca-Belgio, permettendo l’1-1 a Praga per i Diables Rouges (vedi articolo). Ecco il video della rete dell’attaccante dell’Inter.

ANCORA A SEGNO – Romelu Lukaku non è apparso frenato dal fatto di non aver giocato Inter-Sassuolo sabato scorso, anzi. L’attaccante nerazzurro, dopo il gol al Galles su rigore di mercoledì, si è ripetuto anche stasera a Praga contro la Repubblica Ceca. All’ora di gioco, sull’1-0 dopo il vantaggio di Lukas Provod, ha ricevuto palla da Kevin De Bruyne e irriso in dribbling Ondrej Celustka prima di battere a rete. Di seguito il video del gol di Lukaku tratto dall’account YouTube “New goal”.