Lukaku evita il KO al Belgio: nel gol umilia un vecchio giustiziere dell’Inter

Lukaku, come segnalato poco fa (vedi articolo), ha fatto gol in Repubblica Ceca-Belgio. La partita di Praga è terminata 1-1, quindi la rete dell’attaccante dell’Inter è servita ai Diables Rouges per evitare il KO.

ANCORA A BERSAGLIO – Due su due per Romelu Lukaku in questa sosta per le nazionali. Dopo il rigore contro il Galles fa secca anche la Repubblica Ceca. I padroni di casa, a Praga, vanno avanti a inizio ripresa con una bella conclusione di Lukas Provod (50′). Per il Belgio sembra una serata storta, perché poco dopo Dries Mertens esce per un infortunio alla spalla. Poi, al 61′, la prodezza di Lukaku che fissa il definitivo 1-1: riceve palla da Kevin De Bruyne, lascia sul posto Ondrej Celustka e pareggia. Quest’ultimo è un vecchio giustiziere dell’Inter: segnò in Champions League in una vittoria per 0-1 del Trabzonspor al Meazza il 14 settembre 2011, con Gian Piero Gasperini in panchina. Si può dire che, a quasi dieci anni di distanza, Lukaku abbia “vendicato” i nerazzurri.