Skriniar deluso nonostante il gol: «Slovacchia, abbiamo dormito! Pari triste»

Skriniar questa sera ha realizzato un gol e fornito un assist nel 2-2 della Slovacchia contro Malta (vedi articolo). Per il difensore dell’Inter, però, nessuna soddisfazione personale ma tanto rammarico per il pari interno.

NIENTE FESTA – A Milan Skriniar non va affatto giù il 2-2 di Slovacchia-Malta. Intervistato al termine della partita di Trnava, il difensore dell’Inter va giù pesante: «È difficile per me dare un giudizio sulla partita. Abbiamo dormito del tutto nel primo tempo, è complicato recuperare lo svantaggio quando vai sotto di due gol. È triste pareggiare in casa contro Malta, non lo nego. Non voglio usare parole più pesanti, ma non puoi giocare in questo modo. Fare un punto contro Malta non è abbastanza».

Fonte: sport.aktuality.sk