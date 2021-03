Lukaku non dovrebbe giocare Belgio-Bielorussia, terza e ultima partita dei Diables Rouges in questa sosta per le nazionali. Martedì alle ore 20.45 l’attaccante sarà presumibilmente risparmiato, come ha anticipato il commissario tecnico Roberto Martinez a La Une.

I CAMBI – Romelu Lukaku stasera ha fatto gol in Repubblica Ceca-Belgio (vedi articolo). Per l’attaccante dell’Inter novanta minuti anche a Praga, dopo aver giocato tutta la partita mercoledì contro il Galles (pure lì a segno). Fra tre giorni, contro la Bielorussia, dovrebbe toccare ad altri. Lo anticipa il commissario tecnico Roberto Martinez: «Ho visto applicazione da parte dei giocatori impegnati stasera. Però penso che dovrò fare un po’ di turnover nella prossima partita, soprattutto nei giocatori offensivi. Voglio mettere un po’ di freschezza martedì, perché chi c’era in campo oggi ha dato tutto».