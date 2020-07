VIDEO – Lecce-Brescia 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Lecce-Brescia, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



ANCORA VIVI – Lecce-Brescia 3-1 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Il Lecce ha ancora qualche speranza salvezza, fa quantomeno sapere di essere vivo ma resta a -4 dal Genoa. È la serata del risveglio di Gianluca Lapadula, che al 22′ sblocca la situazione con un colpo di testa nell’area piccola su punizione di Filippo Falco da sinistra. L’attaccante dieci minuti dopo fa doppietta e nono gol in questa Serie A, sfruttando un pallone vagante non trattenuto da Jesse Joronen su incursione di Marco Mancosu. Il Brescia va vicino ad accorciare le distanze a inizio ripresa, con Gabriel che perde palla su cross di Sandro Tonali ma recupera sulla linea. Al 63′ però il portiere brasiliano non trattiene su tiro di Daniele Dessena, dopo un flipper in area, e il 2-1 diventa realtà. Dura poco, perché al 70′ Riccardo Saponara entra in area, salta un avversario e di destro chiude i conti. Il Brescia è retrocesso aritmeticamente. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.