VIDEO – Sampdoria-Genoa 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Genoa, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



UN DERBY DA SALVEZZA – Sampdoria-Genoa 1-2 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Il Genoa vince anche il derby e mantiene intatte le possibilità di salvezza. I rossoblù ottengono l’ennesimo rigore della loro stagione al 22′, ma è nettissimo per fallo di Omar Colley su Goran Pandev: capitan Domenico Criscito è perfetto e trasforma. La Sampdoria pareggia dieci minuti dopo, con un tiro di Karol Linetty che un rimpallo manda a Manolo Gabbiadini, per il gol dell’1-1. Un erroraccio di Bartosz Bereszynski regala palla a Filip Jagiello, giocata al limite verso Lukas Lerager e destro sul primo palo che trova Emil Audero impreparato. Il danese esulta facendo il segno del VAR, che in chiusura di primo tempo gli aveva annullato il gol per fuorigioco. La Sampdoria si riversa in attacco, ma nei diciotto minuti più recupero rimanenti va solo vicina al pari con un tiro di Ronaldo Vieira salvato sulla linea. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.