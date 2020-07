VIDEO – SPAL-Roma 1-6, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

SPAL-Roma, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-6. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



VITTORIA LARGHISSIMA – SPAL-Roma 1-6 nella trentacinquesima giornata di Serie A. La Roma dilaga contro una SPAL già in Serie B e resta in corsa per il quinto posto. Nove minuti e Karlo Letica, su girata di Lorenzo Pellegrini, non trattiene il pallone che Nikola Kalinic mette in rete, ringraziando la solita dormita di Francesco Vicari. L’assistente segnala un fuorigioco inesistente, il VAR fa giustizia. La SPAL ha un sussulto e pareggia al 24′, con un bel colpo di testa di Alberto Cerri. Ci pensa Carles Pérez a rimettere le cose a posto, con un sinistro fortissimo dopo aver sradicato palla ad Arkadiusz Reca (38′). Dopo centoquattro secondi della ripresa tiro da fuori di Aleksandar Kolarov e Letica va giù troppo lento, tris giallorosso. La Roma non si ferma e trova il poker al 52′, con una serie di rimpalli a favorire il destro di Bruno Peres. Lo stesso difensore brasiliano riesce a trovare la doppietta al 75′, con un gran destro a giro. C’è tempo anche per il redivivo Nicolò Zaniolo, che al 90′ prende palla prima della metà campo, ne salta quattro e rientra sul sinistro per uno splendido gol che cancella le critiche degli ultimi giorni. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.