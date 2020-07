VIDEO – Inter-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Inter-Fiorentina, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PALI MALEDETTI – Inter-Fiorentina 0-0 nella trentacinquesima giornata di Serie A. L’Inter come suo solito spreca tanto e non riesce a fare sua una partita alla portata. Nella Fiorentina si esalta il portiere Pietro Terracciano, subito bravissimo su tiro ravvicinato di Romelu Lukaku dopo alcuni rimpalli in area. Il centravanti colpisce anche una traversa di testa, su spettacolare cross di Christian Eriksen, ma poco dopo si divora l’1-0 calciando addosso al portiere di riserva dei viola con Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini liberi. A inizio ripresa la palla d’oro capita a Sanchez, ma sul suo destro appena dentro l’area Terracciano è prodigioso a mandare il pallone sul palo, e fortunato a ritrovarselo fra le braccia. La Fiorentina esce alla distanza, prima Samir Handanovic blocca un destro a rimorchio di Gaetano Castrovilli e poi, sempre su contropiede, fa un miracolo su tap-in di Pol Lirola. Inter stanca che non ne ha più, nel finale non punge come in avvio e oggi la Juventus vincendo può essere campione. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.